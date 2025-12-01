Médiathèque l’Ourse Spectacle de Noël Mon beau sapin Médiathèque L’Ourse Dinard

Médiathèque l’Ourse Spectacle de Noël Mon beau sapin

Début : 2025-12-17 10:30:00

fin : 2025-12-17 11:10:00

2025-12-17

Venez assister au spectacle de Noël Mon beau sapin .

Spectacle jeune public 0 à 6 ans.

Deux représentations de 10 h 30 à 11 h 10 et de 17 h à 17 h 40

Informations pratiques

Gratuit

De 0 à 6 ans

Sur inscription

Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation

Inscriptions en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou directement sur place ! .

Médiathèque L’Ourse 2 Place de Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

