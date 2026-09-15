Médiathèque l’Ourse – Studio danse Médiathèque L’Ourse Dinard
mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque L'Ourse · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Médiathèque l’Ourse – Studio danse
Médiathèque L’Ourse 2 Place de Newquay Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-10-14
Exposition
Plongez dans l’univers rythmé et passionné de la bande dessinée Studio Danse, créée par Crip, Béka et Maëla Cosson. À travers différents panneaux cette exposition vous invite à entrer dans le monde de la danse aux côtés de Julie, Luce et Alia, les héroïnes de la série. Amies inséparables, elles partagent la même passion et nous font découvrir leur quotidien entre cours, répétitions et spectacles. L’exposition explore les multiples facettes de la danse : la vie des danseurs, les métiers qui entourent cet univers, les accessoires et costumes indispensables, les grands ballets ainsi que les pas emblématiques de la danse classique.
Informations pratiques :
Médiathèque L’ourse – DINARD
Gratuit
Tout public
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque L’Ourse 2 Place de Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30
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English :
L’événement Médiathèque l’Ourse – Studio danse Dinard a été mis à jour le 2026-09-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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