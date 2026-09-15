Médiathèque l’Ourse – Studio danse Médiathèque L’Ourse Dinard

Informations pratiques

Dinard

Médiathèque l’Ourse – Studio danse

Médiathèque L’Ourse 2 Place de Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-10-14

Exposition

Plongez dans l’univers rythmé et passionné de la bande dessinée Studio Danse, créée par Crip, Béka et Maëla Cosson. À travers différents panneaux cette exposition vous invite à entrer dans le monde de la danse aux côtés de Julie, Luce et Alia, les héroïnes de la série. Amies inséparables, elles partagent la même passion et nous font découvrir leur quotidien entre cours, répétitions et spectacles. L’exposition explore les multiples facettes de la danse : la vie des danseurs, les métiers qui entourent cet univers, les accessoires et costumes indispensables, les grands ballets ainsi que les pas emblématiques de la danse classique.

Informations pratiques :

Médiathèque L’ourse – DINARD

Gratuit

Tout public

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque L’Ourse 2 Place de Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

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English :

L’événement Médiathèque l’Ourse – Studio danse Dinard a été mis à jour le 2026-09-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme