Médiathèque l'Ourse Télécharger un livre sur une liseuse Médiathèque l'Ourse Dinard vendredi 26 septembre 2025.

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-26 10:00:00

fin : 2025-09-26 12:00:00

2025-09-26

Atelier multimédia

Vous avez une liseuse* et souhaitez télécharger les e-books proposés par la médiathèque L’ourse de Dinard ?

Apportez votre matériel et apprenez à télécharger les livres protégés par un DRM LCP et les livres du domaine public à partir du site Gallica.

*sauf KOBO et KINDLE

Informations pratiques

Gratuit

Tout public

Durée ~ 2 h

Sur inscription par téléphone, en ligne ou directement sur place. .

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

