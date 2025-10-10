Médiathèque l’Ourse Télécharger un livre sur une liseuse KOBO Médiathèque l’Ourse Dinard

Médiathèque l’Ourse Télécharger un livre sur une liseuse KOBO Médiathèque l’Ourse Dinard vendredi 10 octobre 2025.

Médiathèque l’Ourse Télécharger un livre sur une liseuse KOBO

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 10:00:00

fin : 2025-10-10 12:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Atelier multimédia

Vous avez une liseuse KOBO ou souhaiter emprunter une de la médiathèque L’ourse ?

Apprenez à télécharger les livres protégés par un DRM Adobe et les livres du domaine public à partir du site Gallica.

Informations pratiques

Gratuit

Tout public

Durée ~ 2 h

Sur inscription par téléphone, en ligne ou directement sur place. .

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Médiathèque l’Ourse Télécharger un livre sur une liseuse KOBO Dinard a été mis à jour le 2025-09-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme