Médiathèque l’Ourse Télécharger un livre sur une tablette ou un smartphone Médiathèque l’Ourse Dinard

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-08 10:00:00

fin : 2025-10-08 12:00:00

2025-10-08

Atelier multimédia

Téléchargez les différentes applications qui permettent de consulter des livres numériques (protégés par DRM ou non) sur vos tablettes et/ou smartphones.

Gratuit

Tout public

Durée ~ 2 h

Sur inscription par téléphone, en ligne ou bien directement sur place. .

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

