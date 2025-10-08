Médiathèque l’Ourse Télécharger un livre sur une tablette ou un smartphone Médiathèque l’Ourse Dinard
Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-08 10:00:00
fin : 2025-10-08 12:00:00
2025-10-08
Atelier multimédia
Téléchargez les différentes applications qui permettent de consulter des livres numériques (protégés par DRM ou non) sur vos tablettes et/ou smartphones.
Informations pratiques
Gratuit
Tout public
Durée ~ 2 h
Sur inscription par téléphone, en ligne ou bien directement sur place. .
Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30
