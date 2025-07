Exposition de Livres d’artiste France-Brésil : M.A.L.A. Moradia Andarilha de Livros de Artista Médiathèque Marguerite Duras Paris

Exposition de Livres d’artiste France-Brésil : M.A.L.A. Moradia Andarilha de Livros de Artista Médiathèque Marguerite Duras Paris mercredi 1 octobre 2025.

Exposition

La M.A.L.A. a pour principal objectif d’encourager la création de

livres d’artiste qui expriment le langage poétique

singulier de chaque artiste, lors d’une résidence. Chaque année, elle organise

des expositions internationales afin de présenter les œuvres réalisées.

En septembre et octobre 2025,

dans le cadre de l’Année France-Brésil, la M.A.L.A. s’installe à Paris à

l’invitation de deux lieux : la Galerie Enseigne des Oudin dans le

cadre de l’exposition Livres sur Tables, aux côtés d’artistes français, et

la Médiathèque Marguerite Duras.

Au Brésil, la M.A.L.A. est

également présente avec deux expositions : à la

Foire du Livre du Pacaembu, en juin, et à la Bibliothèque municipale

Mário de Andrade, en décembre, à São Paulo, avec des artistes français.

Le thème choisi cette année est La Traversée. Il souligne la vocation

itinérante de la M.A.L.A. et l’une de ses missions : favoriser le dialogue

entre artistes et publics de différents pays, en élargissant les possibilités

d’expérimentation et d’échange dans le domaine du livre d’artiste.

33 artistes exposés :

Rosa, Thomazella, Boyriven, Hoffrichter, Silva,

Renaux, Lopes, Macedo, Vilela, Sampaio, Mattos, Cozeniosque, Providelo, Michel,

Marangoni, Weiss, Salgot, Pardini, Parola, Adverse, Kunde, Martins, Cruz,

Carvalho, Di Sessa, Colhado, Gonçalves, Martins, Allain, Paz, Dias, Lunardi,

Marangoni

Vernissage de l’exposition et rencontre avec les artistes : vendredi 3 octobre à 18h30.

Atelier reliure « dos à dos » par l’artiste brésilienne Estela Vilela : samedi 4 octobre à 15h. A partir de 12 ans. Sur inscription à la médiathèque, par mail (mediatheque.marguerite-duras@paris.fr) ou par téléphone (01 55 25 49 10).

par l’artiste brésilienne : samedi 4 octobre à 15h. A partir de 12 ans. Visite de l’exposition avec une bibliothécaire : samedi 11 octobre et samedi 8 novembre à 11 h.

https://www.estelavilela.com.br/index.html

https://malalivrodeartista.com/fr/edicao-m-a-l-a-2025/

Conformément à son titre, le collectif M.A.L.A. (Moradia Andarilha de Livros de Artista / Demeure Nomade du Livre d’Artiste) propose une exposition dont le contenu voyage dans une valise du Brésil jusqu’en France.



Cette valise contient des livres d’artiste réalisés pendant une résidence artistique brésilienne de plusieurs mois, sur le thème de la traversée.

Du jeudi 02 octobre 2025 au dimanche 09 novembre 2025 :

gratuit

Atelier sur inscription à la médiathèque, par mail (mediatheque.marguerite-duras@paris.fr) ou par téléphone (01 55 25 49 10).

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-01T23:00:00+02:00

fin : 2025-11-09T23:59:00+01:00

Date(s) :

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras