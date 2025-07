Collège de France : faire connaissance ! Wajdi Mouawad Médiathèque Marguerite Duras Paris

Collège de France : faire connaissance ! Wajdi Mouawad Médiathèque Marguerite Duras Paris mercredi 8 octobre 2025.

Rencontre avec Wajdi Mouawad, directeur du théâtre de La Colline

Enfant au Liban, adolescent à Paris, jeune adulte au Québec, Wajdi Mouawad

vit en France aujourd’hui. Diplômé de l’École nationale d’art dramatique du

Canada en 1991, il signe des adaptations et mises en scène de pièces

contemporaines, classiques et de ses propres textes. Directeur artistique du

Théâtre de Quat’Sous à Montréal, en 2000, puis du Théâtre français du Centre

national des Arts à Ottawa, en 2007, il est artiste associé du 63e Festival

d’Avignon où il crée Le Sang des Promesses avec Littoral,

Incendies, Forêts et Ciels. Il se réapproprie

ensuite les tragédies de Sophocle dont son solo Inflammation du verbe vivre,

puis crée le cycle Domestique avec Seuls qu’il

interprète en tournée, Sœurs et Mère. Directeur de La Colline

– théâtre national depuis 2016, il y présente ses créations Tous des

oiseaux, Notre innocence, Fauves, Mort prématurée

d’un chanteur populaire dans la force de l’âge, Littoral et Racine

carrée du verbe être. Publié en 2012, son second roman Anima

a été récompensé à plusieurs reprises.

Après avoir monté les opéras L’Enlèvement au sérail de Mozart puis Œdipe

d’Enesco en 2021, il se consacrera prochainement à Pelléas et Mélisande

de Debussy, à l’Opéra de Paris, et Iphigénie en Tauride de Gluck à

l’Opéra-Comique, ainsi qu’à deux de ses premiers textes Journée de

noces chez les Cromagnons et Willy Protagoras enfermé dans les

toilettes, à La Colline.

En

2024-2025, il a été invité à occuper la chaire annuelle Invention de l’Europe

par les langues et les cultures du Collège de France.

Sur réservation uniquement auprès de Bibliocité : https://bibliocite.fr/evenements

Collège de France : faire connaissance ! En partenariat avec le

Collège de France, le cycle « Faire connaissance ! » s’adresse

au grand public et laisse leur place à la variété des disciplines présentes au

sein de cette institution : l’histoire, l’économie, la sociologie, les

lettres mais aussi la biologie, la chimie, les mathématiques ou les sciences de

l’évolution. Un rendez-vous tous les deux mois à la médiathèque pour décrypter

et approfondir certains domaines de la connaissance avec les Professeurs des

différentes chaires du Collège de France.

Pour ce premier rendez-vous de la rentrée, nous accueillerons pour un échange nourri autour de l’écriture et du théâtre, l’auteur, metteur en scène et directeur du Théâtre de la Colline, Wajdi Mouawad.





Le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris, en partenariat avec le Collège de France, vous propose un nouveau rendez-vous autour des enjeux intellectuels et scientifiques.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-08T22:00:00+02:00

fin : 2025-10-09T00:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-08T19:00:00+02:00_2025-10-08T21:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

+33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/