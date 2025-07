Lecture collective de théâtre : Venez lire ou écouter des textes de théâtre actuels ! Médiathèque Marguerite Duras Paris

Pendant une heure, venez découvrir

un texte de théâtre, écrit par un auteur ou par une autrice d’aujourd’hui, en

prise avec le monde actuel. Vous pouvez lire ou simplement écouter la pièce,

tout en passant un moment convivial. Ces textes sont lauréats du label Jeunes textes en liberté.

Vous découvrirez lors de cette lecture C’est là que mon nombril est enterré de Béatrice Bienville.

Tout public à partir de 11 ans, sur inscription

Sur place : MPAA – (Maison des Pratiques Artistiques Amateurs) 37/39 rue Saint-Blaise , Paris 20e

Par mail : saint-blaise@mpaa.fr ou au 01 46 34 94 90

Créé en 2015 par l’autrice Penda Diouf et le metteur en scène Anthony Thibault, le label Jeunes textes en Liberté souhaite favoriser l’émergence d’auteur.ices dramatiques qui s’adressent à tous.tes. Il œuvre pour une plus grande diversité dans l’écriture contemporaine pour les théâtres, mais aussi à l’extérieur, au plus près du monde. https://www.jeunestextesenliberte.fr/

A propos du texte C’est là que mon nombril est enterré

C’est

là que mon nombril est enterré – Béatrice Bienville. Une jeune femme

guadeloupéenne rentre sur l’île pour interroger et filmer la génération de ses

grands-parents, pour combler les silences dans son histoire familiale et redécouvrir

l’histoire de la Guadeloupe et la sienne. Surgissent aussi des personnages d’un

passé plus lointain de l’île qui viennent jouer cette histoire.