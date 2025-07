Le Voyage dans la lune, projection Médiathèque Marguerite Duras Paris

Le Voyage dans la lune, projection Médiathèque Marguerite Duras Paris mercredi 22 octobre 2025.

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale ! Le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig après De la neige pour Noël et La Grande course au fromage.

Réal. Rasmus A. Sivertsen | Par Karsten Fullu

Avec Kari Ann Grønsund, Trond Hovik, Kåre Conradi

2019 | 1h 20min | Aventure, Animation, Famille

En savoir plus sur la Fête du film d’animation

Dans le cadre de la Fête du cinéma d’animation et de l’automne de la science

Le mercredi 22 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public enfants. A partir de 6 ans.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris