Enregistrement public de l’émission Métaclassique: « Orchestrer » Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris samedi 13 septembre 2025.

L’orchestration est l’art de conjuguer les couleurs. Enjeu

esthétique majeur de la composition musicale, il en irait pourtant d’une

compétence plus ou moins maîtrisée par les compositeurs et compositrices. Pour

le numéro « Orchestrer » de Metaclassique, David Christoffel

propose une rencontre entre Anthony Girard qui enseigne l’orchestration au

CNSMD de Paris et Nathalie Herold, enseignante-chercheuse à la Sorbonne et

spécialiste des questions d’orchestration.

La Médiathèque musicale de Paris vous convie à l’enregistrement public du podcast de David Christoffel : Metaclassique. Cette émission fera dialoguer le compositeur Anthony Girard avec la musicologue et musicienne Nathalie Hérold.

Le samedi 13 septembre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit

Dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/