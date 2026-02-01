Médiathèque numérique Altithèque Place du 11 novembre Saugues

Médiathèque numérique Altithèque

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Présentation d’Altithèque Films en streaming, musique, presse, formation, e-books…

.

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introducing Altithèque: streaming movies, music, press, training, e-books…

L’événement Médiathèque numérique Altithèque Saugues a été mis à jour le 2026-02-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier