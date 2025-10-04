Médiathèque Numérique Médiathèque Municipale Donzère

Entrée gratuite — Tout public

La Médiathèque de Donzère vous invite, samedi 4 octobre 2025, à une matinée de découverte et de manipulation des outils de la Médiathèque Numérique, ouverte à tous.

Biblis en folie vise à mettre en lumière la modernité de ce service public culturel essentiel, au cœur des mutations numériques et à renforcer le lien entre les bibliothèques et leur public, à travers la découverte de la diversité des activités et des services proposés.

Dans ce cadre, la Médiathèque de Donzère vous propose 5 pôles à explorer librement :

– Pôle Jeunesse : découvrez une offre spécialement pensée pour les enfants via la plateforme Ma petite médiathèque.

– Pôle Cinéma : explorez la plateforme de streaming Médiathèque Numérique, repérez des titres, initiez-vous à l’interface et visionnez des bandes-annonces.

– Pôle Lecture : consultez la presse en ligne et découvrez les livres numériques grâce aux liseuses et tablettes mises à disposition.

– Pôle Formation : parcourez l’offre de cours, tutoriels et autoformations, proposée par la plateforme Toutapprendre.

– Pôle Musique : appréciez l’offre musicale en ligne de la plateforme MusicMe.

Une matinée pour se familiariser avec toutes les ressources numériques de la médiathèque, à votre rythme et en toute autonomie.

️ Accès libre et autonome : testez, manipulez et repartez avec vos codes d’accès !

Tout public, GRATUIT.

Médiathèque Municipale PLACE DU CHAMP DE MARS 26290 Donzère Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475517540 http://bibliotheque-donzere.net

