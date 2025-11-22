MEDIATHEQUE Parenthèses littéraires Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche

MEDIATHEQUE Parenthèses littéraires Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche samedi 22 novembre 2025.

Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche Deux-Sèvres

Début : 2025-11-22

Les bibliothécaires vous dévoilent une sélection de leurs derniers coup de coeur (romans, BD, DVD…) en toute convivialité.

Pour adultes

Accès libre .

Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09 mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr

