Médiathèque Projection Mois du documentaire La terre des vertus Médiathéque Tulle

Médiathèque Projection Mois du documentaire La terre des vertus

Médiathéque Avenue Winston Churchill Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Les jardins ouvriers des Vertus à Aubervilliers font face aux aménagements liés aux JO 2024 et à la pression foncière. Quand les tractopelles du Grand Paris menacent, la résistance s’organise, les expérimentations citoyennes fleurissent. Film impressionniste et politique, La Terre des Vertus conte les défis et les espérances de ce jardin-monde; En présence du réalisateur. Durée 1 h 32 – .

Médiathéque Avenue Winston Churchill Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 21 48 mediatheque@tulleagglo.fr

