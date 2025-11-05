Médiathèque-Rencontr’écriture Médiathèque intercommunale Montélimar-agglomération Montélimar
Médiathèque-Rencontr’écriture
Médiathèque intercommunale Montélimar-agglomération 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2025-11-05 11:00:00
fin : 2025-11-05 12:30:00
2025-11-05
Atelier d’écriture participatif.
Écrire c’est partager, créer, s’exprimer, oser, rêver, espérer, découvrir, changer, extérioriser, écouter, voyager, être là.
En partenariat avec le C2R
Médiathèque intercommunale Montélimar-agglomération 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Participatory writing workshop.
To write is to share, create, express oneself, dare, dream, hope, discover, change, externalize, listen, travel, be there.
In partnership with C2R
German :
Ein partizipativer Schreibworkshop.
Schreiben bedeutet teilen, kreieren, sich ausdrücken, wagen, träumen, hoffen, entdecken, verändern, ausleben, zuhören, reisen, da sein.
In Partnerschaft mit dem C2R
Italiano :
Laboratorio di scrittura partecipativa.
Scrivere significa condividere, creare, esprimersi, osare, sognare, sperare, scoprire, cambiare, esprimere, ascoltare, viaggiare, esserci.
In collaborazione con C2R
Espanol :
Taller participativo de escritura.
Escribir es compartir, crear, expresarse, atreverse, soñar, esperar, descubrir, cambiar, expresarse, escuchar, viajar, estar ahí.
En colaboración con C2R
