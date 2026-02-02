Médiathèque Sieste contée et bols chantants Treignac
15 avenue du général de gaulle Treignac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
La médiathèque de Treignac propose un temps de sieste contée et bols chantants pour les enfants, dès 6 ans, avec la participation de Marjo Omkiflow
15 avenue du général de gaulle Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00 mediatheque@ccv2m.fr
