Médiathèque Sieste contée et bols chantants Treignac

15 avenue du général de gaulle Treignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

La médiathèque de Treignac propose un temps de sieste contée et bols chantants pour les enfants, dès 6 ans, avec la participation de Marjo Omkiflow

Gratuit, sur réservation. .

15 avenue du général de gaulle Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00 mediatheque@ccv2m.fr

