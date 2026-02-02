Médiathèque Sieste contée et bols chantants Treignac

Médiathèque Sieste contée et bols chantants Treignac lundi 16 février 2026.

15 avenue du général de gaulle Treignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16

2026-02-16

La médiathèque de Treignac propose un temps de sieste contée et bols chantants pour les enfants, dès 6 ans, avec la participation de Marjo Omkiflow
Gratuit, sur réservation.   .

15 avenue du général de gaulle Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00  mediatheque@ccv2m.fr

