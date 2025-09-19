Médiathèque Simone Veil, exposition d’affiches de films musicaux prêtées par Guy ANFOSSI Médiathèque Simone VEIL La Ciotat

Médiathèque Simone Veil, exposition d’affiches de films musicaux prêtées par Guy ANFOSSI 19 et 20 septembre Médiathèque Simone VEIL Bouches-du-Rhône

Tout public, entrée libre aux heures d’ouverture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T13:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Cinéphile et passionné de cinéma, Guy ANFOSSI a une collection de 3000 affiches, des années 1930 aux années 1980

Médiathèque Simone VEIL Rue de l’ancien hôpital 13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 32 70 60

