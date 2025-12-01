MÉDIATHÈQUE SPECTACLE LE FLOCON VOYAGEUR, CONCERT D’HIVER Elne

MÉDIATHÈQUE SPECTACLE LE FLOCON VOYAGEUR, CONCERT D’HIVER

3 Rue du Docteur Charles Bolte Elne Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-10 10:30:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Cet hiver le petit flocon veut partir en voyage. Suivez son aventure dans une ambiance hivernale mais qui réchauffe le cœur des enfants.

Par la Cie des Contes en-chantés.

A partir de 6 mois.

Sur inscription au 04 68 37 94 00

+33 4 68 37 94 00

English :

This winter, the little snowflake wants to take a trip. Follow his adventure in a wintry atmosphere that will warm children’s hearts.

By Cie des Contes en-chantés.

From 6 months.

Registration on 04 68 37 94 00

German :

In diesem Winter möchte die kleine Flocke auf eine Reise gehen. Folgen Sie seinem Abenteuer in einer winterlichen Atmosphäre, die jedoch die Herzen der Kinder erwärmt.

Von der Cie des Contes en-chantés.

Ab 6 Monaten.

Nach Anmeldung unter 04 68 37 94 00

Italiano :

Quest’inverno, il piccolo fiocco di neve vuole fare un viaggio. Seguite la sua avventura in un’atmosfera invernale che scalderà i cuori dei bambini.

A cura della Cie des Contes en-chantés.

A partire da 6 mesi.

Prenotazione obbligatoria al numero 04 68 37 94 00

Espanol :

Este invierno, el pequeño copo de nieve quiere hacer un viaje. Sigue su aventura en un ambiente invernal que encantará a los niños.

Por la Cie des Contes en-chantés.

A partir de 6 meses.

Reserva obligatoria en el 04 68 37 94 00

