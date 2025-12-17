Médiathèque Vendays, Horaires 2026 Vendays-Montalivet

Médiathèque Vendays, Horaires 2026

15 Rue de la Mairie Vendays-Montalivet Gironde

Début : 2026-01-01

fin : 2026-12-31

2026-01-01

A partir de janvier 2026 seuls les horaires de la Médiathèque changent Les bons moments de partage seront toujours aussi présents autour de la culture et des découvertes pour les grands mais aussi pour les plus petits d’entre nous. .

15 Rue de la Mairie Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 18 48

English : Médiathèque Vendays, Horaires 2026

