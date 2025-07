Projection du dessin animé « Voyage dans la lune » Médiathèque Violette Leduc Paris

Projection du dessin animé « Voyage dans la lune » Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 18 octobre 2025.

Résumé La conquête spatiale est relancée et tous les pays veulent arriver en premier sur la lune. La Norvège demande à l’inventeur Féodor de construire une fusée pour participer à cette compétition. A l’aide de ses deux amis Solan la pie courageuse et Ludvig le timide hérisson, il construit le vaisseau qui leur permettra à tous les trois de vivre une odyssée spatiale haute en couleur.

Le Voyage dans la lune

est un film d’animation en stop-motion : c’est-à-dire que chaque

mouvement des personnages est filmé un à un.

Les trois héros du film sont des personnages de bande-dessinées des années 50 et 60 du dessinateur Kjell Aukrus. Très populaires en Norvège, ils sont ensuite repris par le plus grand studio d’animation norvégien : Qvisten.

Le réalisateur, Rasmus A Siversten, avait déjà réalisé les deux premiers

volets de la trilogie : De la neige pour noël (2013) et La Grande course au fromage (2016). Il a donc réutilisé les mêmes figurines pour les trois films et a agrandi peu à peu les décors à chaque long-métrage.

A partir de 5 ans. Dans l’auditorium au

1er étage de la médiathèque.

Sur inscription à partir du 16 septembre : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou 01 55 25 80 20.

A l’occasion de l’Automne de la science, la médiathèque vous fait voyager dans l’espace avec Féodor et ses acolytes.

Le samedi 18 octobre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Gratuit sur inscription, à partir du 16 septembre : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou 01 55 25 80 20

Public enfants. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-18T16:00:00+02:00

fin : 2025-10-18T18:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-18T16:00:00+02:00_2025-10-18T18:00:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal