Projection du film documentaire « De cendres et de braises » Médiathèque Violette Leduc Paris

Projection du film documentaire « De cendres et de braises » Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 25 octobre 2025.

Dans le cadre de nos projections de films documentaires menées en partenariat avec l’association Périphérie, la médiathèque vous propose de découvrir De cendres et de braises, premier film du nouveau cycle intitulé Reste le feu*.

Synopsis

Portrait poétique et politique d’une banlieue ouvrière en mutation, De Cendres et de Braises nous invite à écouter les paroles des habitants des cités des Mureaux, près de l’usine Renault-Flins. Qu’elles soient douces, révoltées ou chantées, au pied des tours de la cité, à l’entrée de l’usine ou à côté d’un feu, celles-ci nous font traverser la nuit jusqu’à ce qu’un nouveau jour se lève sur d’autres lendemains possibles. Au bout du petit matin, « le feu qui couve révèle alors la puissance politique d’un film aussi sensible que subversif ».

Cycle Reste le feu*

Dans De cendres et de braises, Manon Ott filme les habitants des HLM des Mureaux construits dans les années 1960 afin de loger les ouvriers de l’usine Renault-Flins, pour beaucoup immigrés ou enfants d’immigrés. Dans le second documentaire du cycle, Malaury Eloi Paisley filme quant à elle les personnes qu’elle rencontre à Pointe-à-Pitre dans L’Homme-Vertige. Deux longs métrages dans lesquels les lieux filmés semblent abandonnés des pouvoirs publics et en lente déconstruction ayant pour effet de plonger les protagonistes dans une forme d’inertie. Le motif du feu traverse alors chacun des films comme une lumière qui réveille et secoue les esprits et les corps des personnes filmées. Un feu que l’on perçoit bien sûr comme celui des révoltes passées et celles à venir et comme symbole de vitalité et de désir.

*Sont les trois derniers mots de l’essai La prochaine fois, le feu écrit par James Baldwin et publié en 1963

TS Productions

Les Alchimistes Films

Gratuit sur réservation : mediatheque.violette-leduc@paris.fr.

Manon Ott écoute les récits individuels et collectifs des habitants des Mureaux, qu’elle filme au fil d’une journée et d’une nuit.

Le samedi 25 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-25T18:00:00+02:00

fin : 2025-10-25T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-25T15:00:00+02:00_2025-10-25T17:00:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc