Tous contre Cornebidouille ! – Escape Game Médiathèque Violette Leduc Paris mercredi 3 décembre 2025.

Cornebidouille en a assez des enfants qui ne veulent pas manger leur

soupe. Elle est vraiment furieuse et a décidé de ratatouiller les

enfants : elle veut les faire disparaître avec sa formule magique ! Mais pas

question de la laisser faire. Il va falloir, comme Pierre, être

plus malins qu’elle et trouver sa formule magique, pour la retourner

contre elle.

Un jeu de l’école des loisirs créé par Le Lapin Blanc, d’après les livres de Magali Bonniol et Pierre Bertrand.

A partir de 6 ans.

Inscription obligatoire, à partir du 4 novembre : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou 01 55 25 80 20.



Venez déjouer les plans de la sorcière Cornebidouille en équipe, grâce aux énigmes à résoudre.

Le mercredi 03 décembre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit

Inscription obligatoire, à partir du 4 novembre.

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.Fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?locale=fr_FR