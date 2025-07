Mon Premier Festival « Les p’tits gourmands » Médiathèque Virginia Woolf Paris

Mon Premier Festival « Les p’tits gourmands » Médiathèque Virginia Woolf Paris mercredi 22 octobre 2025.

Dédié au jeune public à partir de 3 ans, Mon Premier Festival se déroule chaque année à Paris durant les vacances de la Toussaint. Son but… éveiller le regard et la curiosité du jeune public pour le 7e art, en proposant une approche ludique et pédagogique du cinéma. Mon Premier Festival 2025 – Ville de Paris

Au programme, une projection à la bibliothèque et une séance au cinéma l’Escurial.

Mercredi 22 octobre à 16h à la Médiathèque Virginia Woolf Ciné-conte: contes et projection de deux courts métrages suivie d’un goûter !

Jeudi 23 octobre à 10h15 au cinéma l’Escurial

11 boulevard de Port Royal 75013 Paris



Contes suivis d’une projection de sélection de courts métrages : « A table »

Gourmandes et gourmands, venez régaler vos oreilles et vos yeux autour d’un ciné-conte. Pour petits et grands à partir de trois ans.

Le jeudi 23 octobre 2025

de 10h15 à 11h00

Le mercredi 22 octobre 2025

de 16h00 à 16h45

gratuit Public enfants. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-22T19:00:00+02:00

fin : 2025-10-23T14:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-22T16:00:00+02:00_2025-10-22T16:45:00+02:00;2025-10-23T10:15:00+02:00_2025-10-23T11:00:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4-12 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.Woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR