Médiathèque Yves Chaland Jeux d'échecs Nérac samedi 14 février 2026.

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-14
fin : 2026-04-11

2026-02-14 2026-02-21 2026-04-11 2026-04-18

Initiez-vous ou perfectionnez-vous aux échecs lors de séances ouvertes à tous, en partenariat avec le club Foulayronnes-Échecs. Un jeu stratégique et convivial pour stimuler la réflexion.
Sur réservation.
Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55  adulte@ville-nerac.fr

Learn or improve your chess skills at sessions open to all, in partnership with the Foulayronnes-Échecs club. A friendly, strategic game to stimulate your thinking.
Reservations required.

