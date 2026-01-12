Médiathèque Yves Chaland Jeux d’échecs Nérac
Médiathèque Yves Chaland Jeux d’échecs Nérac samedi 14 février 2026.
Médiathèque Yves Chaland Jeux d’échecs
Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-02-14 2026-02-21 2026-04-11 2026-04-18
Initiez-vous ou perfectionnez-vous aux échecs lors de séances ouvertes à tous, en partenariat avec le club Foulayronnes-Échecs. Un jeu stratégique et convivial pour stimuler la réflexion.
Sur réservation.
Initiez-vous ou perfectionnez-vous aux échecs lors de séances ouvertes à tous, en partenariat avec le club Foulayronnes-Échecs. Un jeu stratégique et convivial pour stimuler la réflexion.
Sur réservation. .
Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 adulte@ville-nerac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Médiathèque Yves Chaland Jeux d’échecs
Learn or improve your chess skills at sessions open to all, in partnership with the Foulayronnes-Échecs club. A friendly, strategic game to stimulate your thinking.
Reservations required.
L’événement Médiathèque Yves Chaland Jeux d’échecs Nérac a été mis à jour le 2026-01-10 par OT de l’Albret