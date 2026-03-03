Médiathèques Aqua libris Atelier montage vidéo sur Smartphone Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École

Médiathèques Aqua libris Atelier montage vidéo sur Smartphone

Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Vous souhaitez participer au concours vidéo Le Son fait son Cinéma , mais vous avez besoin d’aide pour le montage ?

Participez à l’atelier avec les images que vous aurez tournées !

Gratuit, sur inscription 05 49 16 58 75

À partir de 13 ans. .

Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheques.aqua-libris@cc-hvs.fr

English : Médiathèques Aqua libris Atelier montage vidéo sur Smartphone

