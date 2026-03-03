Médiathèques Aqua libris Atelier montage vidéo sur Smartphone Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École
Médiathèques Aqua libris Atelier montage vidéo sur Smartphone Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l'École samedi 21 mars 2026.
Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres
2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Vous souhaitez participer au concours vidéo Le Son fait son Cinéma , mais vous avez besoin d’aide pour le montage ?
Participez à l’atelier avec les images que vous aurez tournées !
Gratuit, sur inscription 05 49 16 58 75
À partir de 13 ans. .
Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l'École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheques.aqua-libris@cc-hvs.fr
English : Médiathèques Aqua libris Atelier montage vidéo sur Smartphone
