Médiathèques Aqua libris Imagine ton Pokémon® Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École

Médiathèques Aqua libris Imagine ton Pokémon®

Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

En 2026, Pokémon® fête ses 30 ans.

Pour l’occasion, viens créer ton propre Pokémon à la médiathèque Aqua-Libris !

Sur inscription au 05 49 16 58 75

À partir de 8 ans .

Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheques.aqua-libris@cc-hvs.fr

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English : Médiathèques Aqua libris Imagine ton Pokémon®

L’événement Médiathèques Aqua libris Imagine ton Pokémon® Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Haut Val De Sèvre