Médiathèques Aqua libris Imagine ton Pokémon® Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École
Médiathèques Aqua libris Imagine ton Pokémon® Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École vendredi 17 avril 2026.
Médiathèques Aqua libris Imagine ton Pokémon®
Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
En 2026, Pokémon® fête ses 30 ans.
Pour l’occasion, viens créer ton propre Pokémon à la médiathèque Aqua-Libris !
Sur inscription au 05 49 16 58 75
À partir de 8 ans .
Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheques.aqua-libris@cc-hvs.fr
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English : Médiathèques Aqua libris Imagine ton Pokémon®
L’événement Médiathèques Aqua libris Imagine ton Pokémon® Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Haut Val De Sèvre
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