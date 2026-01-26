Médiation animale Biblio’fil Bibliothèque Le Jardin des Livres Vair-sur-Loire

Médiation animale Biblio’fil

Bibliothèque Le Jardin des Livres 4 rue de la Boule d’Or Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Début : 2026-04-25 10:30:00

fin : 2026-04-25 11:15:00

2026-04-25

Viens découvrir des petits animaux lors de cet atelier de médiation animale, avec Céline de l’association cocon d’animaux.

A partir de 6 ans.

Gratuit, sur inscription sur place ou par mail. .

Bibliothèque Le Jardin des Livres 4 rue de la Boule d’Or Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 55 11 22 94 biblio.vairsurloire@pays-ancenis.com

English :

Come and discover small animals during this animal mediation workshop, with Céline from the cocon d’animaux association.

