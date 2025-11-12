Médiation animale Égletons

Médiation animale

Maison de l’enfant Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Après-midi des familles Médiation animale ✨

Mercredi 12 Novembre

15h30 16h30

Maison de l’enfant, rue Martial Bergeal, Égletons

Le Relais Petite Enfance vous invite à un moment unique pour les enfants jusqu’à 6 ans, accompagnés de leurs parents.

Aux côtés de Marion, professionnelle en médiation animale et fondatrice de @l.accordage.des.liens , les enfants pourront découvrir et partager un temps de complicité avec de petits animaux .

✨ Bonne nouvelle vous pouvez revenir même si vous avez déjà participé à l’atelier !

Cependant, la priorité sera donnée aux enfants et familles n’ayant jamais participé, et la participation reste limitée aux places disponibles.

Gratuit inscription obligatoire

Infos & inscriptions rape@cc-ventadour.fr 05 55 93 24 95 06 84 81 67 00 .

Maison de l’enfant Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 24 95

