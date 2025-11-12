Médiation animale Égletons
Médiation animale Égletons mercredi 12 novembre 2025.
Médiation animale
Maison de l’enfant Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Après-midi des familles Médiation animale ✨
Mercredi 12 Novembre
15h30 16h30
Maison de l’enfant, rue Martial Bergeal, Égletons
Le Relais Petite Enfance vous invite à un moment unique pour les enfants jusqu’à 6 ans, accompagnés de leurs parents.
Aux côtés de Marion, professionnelle en médiation animale et fondatrice de @l.accordage.des.liens , les enfants pourront découvrir et partager un temps de complicité avec de petits animaux .
✨ Bonne nouvelle vous pouvez revenir même si vous avez déjà participé à l’atelier !
Cependant, la priorité sera donnée aux enfants et familles n’ayant jamais participé, et la participation reste limitée aux places disponibles.
Gratuit inscription obligatoire
Infos & inscriptions rape@cc-ventadour.fr 05 55 93 24 95 06 84 81 67 00 .
Maison de l’enfant Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 24 95
English : Médiation animale
German : Médiation animale
Italiano :
Espanol : Médiation animale
L’événement Médiation animale Égletons a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières