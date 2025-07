MÉDIATION ANIMALE Ganges

La médiathèque Lucie Aubrac accueille un temps de lecture avec des compagnons particuliers le chien, le chat, l’oiseau, et bien d’autres.

Public dès 5 ans. Adaptés aux enfants-adultes avec des handicaps, il suffira prévenir en amont. Sur réservation.

Évodie et l’association Hanna vous proposent un atelier de médiation animale et lecture.

C’est un premier défi pour notre médiathèque. La médiation animale, c’est mettre en confiance les apprentis-lecteurs, pour qu’ils se sentent apaisés et libres de se tromper en

feuilletant un livre. L’animal devient un support dans la relation d’aide, ou tout simplement un compagnon de lecture. .

Plan de l’Ormeau Ganges 34190 Hérault Occitanie

English :

The Lucie Aubrac multimedia library hosts a reading time with special companions: the dog, the cat, the bird and many others.

For ages 5 and up. Suitable for children and adults with disabilities, please let us know in advance. Reservations required.

German :

Die Mediathek Lucie Aubrac lädt zu einer Lesezeit mit besonderen Gefährten ein: Hund, Katze, Vogel und viele andere.

Publikum ab 5 Jahren. Geeignet für Kinder und Erwachsene mit Behinderungen, bitte vorher Bescheid geben. Nur mit Reservierung.

Italiano :

La biblioteca multimediale Lucie Aubrac ospita un’ora di lettura con compagni speciali: il cane, il gatto, l’uccello e molti altri.

Per bambini dai 5 anni in su. Adatto a bambini e adulti con disabilità, si prega di comunicarlo in anticipo. È necessaria la prenotazione.

Espanol :

La biblioteca multimedia Lucie Aubrac organiza un tiempo de lectura con compañeros especiales: el perro, el gato, el pájaro y muchos otros.

A partir de 5 años. Adecuado para niños y adultos con discapacidad, por favor, avísenos con antelación. Es necesario reservar.

