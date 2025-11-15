Médiation animale Place Paul Vince La Turballe

Place Paul Vince Pôle enfance jeunesse La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

2025-11-15

Le Pôle enfance jeunesse de Piriac propose, pour les enfants jusqu’à 6 ans, un atelier parents-enfants Médiation animale . Le principe ? ​Découvrir ensemble et prendre soin des animaux (chiens, chat, lapins, cochons d’Inde, poule).

De 10 h à 12 h sur plusieurs créneaux. Sur inscription, places limitées. .

Place Paul Vince Pôle enfance jeunesse La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr

