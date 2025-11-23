MÉDIATION ANIMALE LAPIN (0/3 ET 3/6 ANS) Merville

MÉDIATION ANIMALE LAPIN (0/3 ET 3/6 ANS)

MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOTS Merville Haute-Garonne

Partez à la découverte des lapins avec la médiathèque de Merville !

Se rencontrer, partager, découvrir, communiquer autrement… Cet atelier interactif spécial lapins s’articule autour de la découverte d’un album puis d’un temps de soin aux animaux, pour les tout-petits et leurs accompagnants. Sur inscription uniquement. Séances 0-3 ans le lundi 15 décembre à 9h30 et le lundi 23 février à 9h30 pour les 3-6 ans le lundi 15 décembre à 10h45 et le lundi 23 février à 10h45. 0 .

MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOTS Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 mediatheque@merville31.fr

English :

Discover rabbits with the Merville media library!

German :

Gehen Sie mit der Mediathek von Merville auf Entdeckungsreise zu den Kaninchen!

Italiano :

Scoprite i conigli con la mediateca Merville!

Espanol :

¡Descubre los conejos con la mediateca de Merville!

