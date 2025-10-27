MÉDIATION ANIMALE LAPIN (0/6 ANS) Merville
MÉDIATION ANIMALE LAPIN (0/6 ANS)
MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOTS Merville Haute-Garonne
Partez à la découverte des lapins avec la médiathèque de Merville !
Se rencontrer, partager, découvrir, communiquer autrement… Cet atelier interactif spécial lapins s’articule autour de la découverte d’un album puis d’un temps de soin aux animaux, pour les tout-petits et leurs accompagnants. Sur inscription uniquement. Séances le lundi 27 octobre à 9h30 les 0/3 ans et 10h45 pour les 3/6 ans. 0 .
MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOTS Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 mediatheque@merville31.fr
English :
Discover rabbits with the Merville media library!
German :
Gehen Sie mit der Mediathek von Merville auf Entdeckungsreise zu den Kaninchen!
Italiano :
Scoprite i conigli con la mediateca Merville!
Espanol :
¡Descubre los conejos con la mediateca de Merville!
