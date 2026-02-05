Médiation au sons des bols tibétains

Alençon Orne

Début : 2026-03-08 10:30:00

fin : 2026-03-08 12:00:00

Profitez d’un moment de bien-être au sein de l’exposition temporaire

Le 08 mars

Tarif plein 7€ Tarif réduit (habitant de la CUA, + de 60 ans) 6€, gratuit pour les de 26 ans et les bénéficiaires de minima sociaux.

Le savoir-faire de la dentelle au Point d’Alençon relève du méditatif réaliser une maille après l’autre, se concentrer sur l’instant présent. Prenez appui sur les dentelles présentées dans l’exposition Dentelles d’Alençon et du Puy. 50 ans de création dans les ateliers nationaux et laissez-vous guider par Anette Courteille et Yann Boudéhent de l’espace Sous les Cèdres pour une séance de méditation au son des bols tibétains.

À partir de 16 ans. À 10h30.

Durée 1h30.

Sur inscription à partir du 1er février au 02.33.32.40.07 ou par mail à musee@cu-alencon.fr .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07

