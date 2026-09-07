Médiation autour de clichés historiques du Château de Condé, Château de Condé, Condé-en-Brie

Informations pratiques

Médiation autour de clichés historiques du Château de Condé 19 et 20 septembre Château de Condé Aisne

Tarif réduit 10€ au lieu de 13. Gratuit pour les moins de 18 ans,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Evocation de clichés historiques, de leur contexte, de la fragilité et des capacités de résilience à travers les siècles du château de Condé, sous la forme d’une médiation.

Château de Condé 4 rue du château 02330 Condé en Brie Condé-en-Brie 02330 Aisne Hauts-de-France 0323824225 http://www.chateaudeconde.fr Château de Condé

Evocation de clichés historiques, de leur contexte, de la fragilité et des capacités de résilience à travers les siècles du château de Condé.

©DR Aymeri Pasté de Rochefort