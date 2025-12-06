Médiation citoyenne La Cabane Villeneuve-sur-Lot
Médiation citoyenne La Cabane Villeneuve-sur-Lot samedi 6 décembre 2025.
Médiation citoyenne
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Comment résoudre les conflits de voisinage ou les tensions du quotidien ?
Atelier pour adultes.
Comment résoudre les conflits de voisinage ou les tensions du quotidien ?
Atelier pour adultes. .
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com
English : Médiation citoyenne
How to resolve neighborhood conflicts or everyday tensions?
Workshop for adults.
L’événement Médiation citoyenne Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot