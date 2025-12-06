Médiation citoyenne La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Médiation citoyenne

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Comment résoudre les conflits de voisinage ou les tensions du quotidien ?

Atelier pour adultes. .

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com

English : Médiation citoyenne

How to resolve neighborhood conflicts or everyday tensions?

Workshop for adults.

