Médiation Culturelle Saint-Germain 54290 Saint-Germain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-31T18:00:00 – 2025-07-31T19:30:00

Fin : 2025-07-31T18:00:00 – 2025-07-31T19:30:00

Dans le cadre du séjour itinérant « camp cirque » qui s’installe à Saint-Germain, Virecourt et Landécourt. Pendant 10 jours le groupe, de 19 jeunes et une équipe pédagogique de 4 personnes, va créer un spectacle de cirque et fera une représentation artistique dans chaque village.

