Médiation dans les salles du musée : visites flash, Musée Toulouse-Lautrec, Albi

Informations pratiques

Médiation dans les salles du musée : visites flash 19 et 20 septembre Musée Toulouse-Lautrec Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Tout au long du week-end, des médiatrices vous accueillent dans les salles du musée pour partager anecdotes, clés de lecture et échanges autour des collections permanentes. Une occasion privilégiée de découvrir les œuvres sous un nouveau regard, au fil de vos déambulations.

En continu, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Gratuit, sans réservation.

Musée Toulouse-Lautrec Place Sainte-Cécile, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie +33563494870 https://musee-toulouse-lautrec.com Le palais de la Berbie, édifié par les évêques d’Albi au XIIIe siècle, constitue l’un des ensembles épiscopaux les mieux conservés de France. Transformé au fil des siècles en résidence princière, il devient musée au XXe siècle. Parking à proximité.

Tout au long du week-end, des médiatrices vous accueillent dans les salles pour partager anecdotes, clés de lecture et échanges autour des collections permanentes du musée.

©musée Toulouse-Lautrec, Albi