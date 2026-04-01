Varennes-sous-Dun

Médiation de l’exposition Altérations Croisées et performance sonore

401 route de la Faux Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Pour le finissage de l’exposition Altérations Croisées, les artistes Chloé Ferrer, Armand Louet et Jérôme Wieder assureront la médiation.

A 16h performance sonore d’Armand Louet et d’Anselme Senneller.

Exposition de quatre artistes qui ont été sélectionnés pour la 5ème édition La Filature et Pole Position Chloé Ferrer, Armand Louet, Mathilde Noir, Jérôme Wieder

Pôle Position est un dispositif de soutien et d’accompagnement professionnel de la jeune création de Bourgogne Franche-Comté.

Chaque fin d’année, un appel à candidature est ouvert aux jeunes artistes sortis diplômés depuis moins de 3 ans, des écoles supérieures d’art et de design de Bourgogne Franche-Comté École Média Art de Chalon-sur-Saône, École Nationale Supérieure d’Art de Dijon et Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon.

Les artistes lauréats sont sélectionnés par un jury composé de représentants du réseau Seize Mille, des conseillers Arts Plastiques de la DRAC Bourgogne Franche-Comté et des représentants des structures de diffusion partenaires. .

401 route de la Faux Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 29 18 66 jda71800@icloud.com

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English : Médiation de l’exposition Altérations Croisées et performance sonore

L’événement Médiation de l’exposition Altérations Croisées et performance sonore Varennes-sous-Dun a été mis à jour le 2026-04-13 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais