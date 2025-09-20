Médiation flash à la Villa Majorelle Villa Majorelle Nancy

Médiation flash à la Villa Majorelle 20 et 21 septembre Villa Majorelle Meurthe-et-Moselle

Durée de la visite : entre 10 et 15 min.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Explorez la Villa Majorelle, manifeste de l’Art nouveau à Nancy. Des médiations flash mettent en lumière la collaboration entre l’architecte, les artistes et les artisans autour d’un projet résolument moderne.

Édifice caractéristique de l'Art Nouveau, construit par l'architecte parisien Henri Sauvage pour Louis Majorelle, qui participe à l'élaboration du projet et réalise une partie de la décoration (ferronnerie, escalier, mobilier). Verrières exécutées par Jacques Gruber, décor peint par Victor Prouvé, balustrade et cheminée réalisées par le céramiste Alexandre Bigot.

© Villa Majorelle – Nicolas Dohr