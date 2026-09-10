Médiation – Le Vautour IIN n°330, gardien du ciel, Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace, Dugny

Informations pratiques

Médiation – Le Vautour IIN n°330, gardien du ciel 19 et 20 septembre Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace Seine-Saint-Denis

Sur le site des ateliers de restauration – Dugny / Accès libre sur inscription auprès du point informations, à l’entrée du site de Dugny (dans la limite d’une jauge de 20 personnes maximum par créneau de visite)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:20:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:20:00+02:00

Sentinelle du ciel pendant la Guerre Froide, le Vautour IIN était capable d’intercepter ses cibles de jour comme de nuit grâce à son radar embarqué. Le n°330, de la 30ème escadre de chasse tout temps, aujourd’hui préservé, raconte une page fascinante de l’histoire de l’aviation française.

Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace Avenue de la Deuxième-Division-Blindée 93440 Dugny Dugny 93440 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 49 92 70 38 http://www.museeairespace.fr Inauguré au Bourget en 1975, le Musée de l’air et de l’espace de Paris-Le Bourget est un des premiers musées aéronautiques du monde par son ancienneté et par la richesse de ses collections. Ces collections sont exposées dans l’aérogare, conçue par l’architecte Georges Labro, inaugurée en 1937 et inscrite à l’Inventaire des Monuments historiques. Ce bâtiment emblématique de l’architecture aéroportuaire des années 1930 est implanté sur un lieu chargé d’histoire : 1915 : Création du terrain d’aviation du Bourget 1919 : 1er vol commercial Paris-Londres 1927 : Départ de Nungesser et Coli à bord de l’Oiseau Blanc / Arrivée de Lindbergh en provenance de New-York 1930 : Départ de Costes et Bellonte pour New-York à bord du Point d’interrogation 1933 : Fondation d’Air France Et tous les deux ans depuis 1953 : Salon de l’aéronautique. Transports en commun : Bus 133 depuis la gare RER du Bourget, arrêt Gabriel Péri. Ligne H ou D arrêt gare de Garges-sarcelles et bus 133 jusqu’à Gabriel Péri.

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© Musée de l’Air et de l’Espace – Aéroport Paris-Le Bourget / Coll. musée de l’Air et de l’Espace – Le Bourget