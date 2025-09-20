Médiation postée dans les collections permanentes du musée Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Médiation postée dans les collections permanentes du musée 20 et 21 septembre Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Yvelines

En continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Des étudiants de la JSAMAN (Jeunes de la Société des Amis du musée d’Archéologie nationale) et de l’association Terra Antiqua – Études des Sociétés à Sorbonne Université, vous feront découvrir les collections permanentes du musée via de la médiation postée autour d’œuvres emblématiques du Néolithique, de l’âge du Bronze, du premier âge du Fer (période celtique) et du second âge du Fer (période gauloise), ainsi que l’histoire du lieu dans la cour du château.

Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Château – Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 39 10 13 00 http://www.musee-archeologienationale.fr https://www.facebook.com/musee.archeologienationale;https://twitter.com/Archeonationale

©MAN / Valorie Gô