Médiations des expositions et du Monument National Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Wattwiller

Renseignements et réservations par téléphone ou via l'adresse mail. Cette visite est disponible gratuitement pour les personnes titulaires d'un billet d'entrée du jour à l'Historial, au tarif préférentiel de 5€. Durée : 1h15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Des visites des expositions, en compagnie d’un médiateur, seront proposées toute la journée, à l’Historial mais aussi au Monument National, afin de valoriser le patrimoine architectural d’exception.

Cette visite est gratuite pour les personnes titulaires d’un billet d’entrée du jour à l’Historial, et proposée au tarif préférentiel de 5 € pour les autres visiteurs.

Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Col du Siberloch, D431 – Lieu-dit Vieil Armand – 68700 Wattwiller Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est Le Hartmannswillerkopf est un haut lieu de mémoire de la Grande Guerre comportant un monument national avec crypte et esplanade, un cimetière, un champ de bataille scénographié et le premier historial franco-allemand de la Grande Guerre. Il s'agit de l'un des quatre monuments nationaux de la Grande Guerre. Par Wattwiller, Uffholtz et route des crêtes – Parking en bordure de route.

