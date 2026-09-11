Médiations flash Exposition temporaire Aux quatre coins du lait, La Cité du Lait, Laval
dimanche 20 septembre 2026 · La Cité du Lait · Laval
Informations pratiques
Médiations flash Exposition temporaire Aux quatre coins du lait Dimanche 20 septembre, 10h00 La Cité du Lait Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
En écho à l’exposition temporaire Aux quatre coins du lait, le musée vous invite à participer à de courtes médiations autour de thématiques étonnantes : Les laits fermentés, Qui veut gagner un fromage ? ou encore Lait d’or, j’adore. Un voyage express à la découverte des cultures laitières des quatre coins du globe !
Animation tout public en continu de 10h à 18h
La Cité du Lait 18 rue A. Beck, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 59 51 90
En écho à l’exposition temporaire Aux quatre coins du lait, le musée vous invite à participer à de courtes médiations autour de thématiques étonnantes : Les laits fermentés, Qui veut gagner un ? ou à…
©C.Bellanger
À voir aussi à Laval (Mayenne)
- SALON HABITAT & JARDIN LAVAL 2 Rue Joséphine Baker Laval 11 septembre 2026
- Information et distribution de composteur Le Palindrome Laval 12 septembre 2026
- RETROCLASSIC53 Exposition véhicules anciens Route de Saint-Nazaire Laval 12 septembre 2026
- Retro Classic 53 Laval 12 septembre 2026
- Les Samedis de l’histoire Mobiliser et se mobiliser. Etude socio-historique de la grève ouvrière mayennaise de l’automne 1973 Archives Départementales de la Mayenne Laval 12 septembre 2026