Médiations flash Exposition temporaire Aux quatre coins du lait, La Cité du Lait, Laval

Informations pratiques

Médiations flash Exposition temporaire Aux quatre coins du lait Dimanche 20 septembre, 10h00 La Cité du Lait Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En écho à l’exposition temporaire Aux quatre coins du lait, le musée vous invite à participer à de courtes médiations autour de thématiques étonnantes : Les laits fermentés, Qui veut gagner un fromage ? ou encore Lait d’or, j’adore. Un voyage express à la découverte des cultures laitières des quatre coins du globe !

Animation tout public en continu de 10h à 18h

La Cité du Lait 18 rue A. Beck, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 59 51 90

En écho à l’exposition temporaire Aux quatre coins du lait, le musée vous invite à participer à de courtes médiations autour de thématiques étonnantes : Les laits fermentés, Qui veut gagner un ? ou à…

©C.Bellanger