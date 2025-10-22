MÉDIATISER SON PROJET AVEC NEW TONE CASA MUSICALE Perpignan
1 Rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-22 18:00:00
fin : 2025-10-22
2025-10-22
La Casa Musicale 22 Octobre 18h00
Connexions by La Casa Musicale & El Médiator
1 Rue Jean Vielledent Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 17 22 news@casamusicale.net
English :
? La Casa Musicale October 22 6:00 pm
Connexions by La Casa Musicale & El Médiator
German :
? La Casa Musicale 22. Oktober 18.00 Uhr
Connexions by La Casa Musicale & El Médiator
Italiano :
? La Casa Musicale 22 ottobre ore 18.00
Connessioni di La Casa Musicale & El Médiator
Espanol :
? La Casa Musicale 22 de octubre 18h00
Conexiones de La Casa Musicale y El Médiator
L’événement MÉDIATISER SON PROJET AVEC NEW TONE CASA MUSICALE Perpignan a été mis à jour le 2025-08-29 par PERPIGNAN TOURISME