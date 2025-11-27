MEDICIS CAFÉ DE LA CITÉ Nantes

MEDICIS CAFÉ DE LA CITÉ Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 20:00 – 22:30

Gratuit : oui Tout public

MEDICIS est un univers Rock puissant, destructeur, ornementé de vapeurs Post et Noise élégantes, étincelantes. Une énergie maîtrisée qui fait la force du groupe, un doux mélange entre Royal Blood qui rencontre les Queens of The Stone Age tout en passant par des moments suspendus, intenses et sensibles.Leur premier album « WHERE WE DIVE », sorti en mars 2025, conte les émois d’une œuvre d’art prenant vie à son arrivée dans un musée. Tel un journal intime, très introspectif, cet album pousse un cri du cœur et de l’âme, avec des textes qui questionnent notre rapport au monde d’aujourd’hui.Après une quarantaine de dates sur la tournée de leur premier EP, MEDICIS est de retour, prêt à défendre un album qui est synonyme de renouveau et de l’urgence de monter sur scène pour, comme à chaque concert, jouer comme si c’était le dernier.https://www.instagram.com/medicis_official/https://youtu.be/LV_eqfrdutg?si=Goa0f1uF_O-ipskP

CAFÉ DE LA CITÉ Nantes 44000