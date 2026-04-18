Médiévale de Lisieux

3 Boulevard Carnot Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Venez nombreux pour la 4ème édition de la médiévale de Lisieux !

Venez nombreux pour la 4ème édition de la médiévale de Lisieux !

Spectacle de feu, déambulations, marché médiéval, village et animations pour enfants… et bien plus encore au jardin de l’évêché. .

3 Boulevard Carnot Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 58 20 34 18

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English : Médiévale de Lisieux

Don’t miss the 4th edition of the Lisieux Medieval Fair!

L’événement Médiévale de Lisieux Lisieux a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Lisieux Normandie Tourisme