Médiévale de Lisieux Lisieux
Médiévale de Lisieux Lisieux samedi 18 avril 2026.
Médiévale de Lisieux
3 Boulevard Carnot Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19
Venez nombreux pour la 4ème édition de la médiévale de Lisieux !
Venez nombreux pour la 4ème édition de la médiévale de Lisieux !
Spectacle de feu, déambulations, marché médiéval, village et animations pour enfants… et bien plus encore au jardin de l’évêché. .
3 Boulevard Carnot Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 58 20 34 18
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English : Médiévale de Lisieux
Don’t miss the 4th edition of the Lisieux Medieval Fair!
L’événement Médiévale de Lisieux Lisieux a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Lisieux Normandie Tourisme