Médiévales Bonaguil-Fumel 23ème édition – Saint-Front-sur-Lémance, 5 juillet 2025 07:00, Saint-Front-sur-Lémance.

Lot-et-Garonne

Médiévales Bonaguil-Fumel 23ème édition Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-06

2025-07-05

La 23ème édition des médiévales Bonaguil-Fumel approche !

Samedi soir spectacle dans les fossés (sur réservation).

Château de Bonaguil

Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 70 81 32

English : Médiévales Bonaguil-Fumel 23ème édition

The 21st edition of the medieval Bonaguil-Fumel is approaching with the theme « Pitchouns and the Middle Ages »!

Saturday evening: show in the ditches (by reservation).

German : Médiévales Bonaguil-Fumel 23ème édition

Die 23. Ausgabe des mittelalterlichen Festivals Bonaguil-Fumel rückt näher!

Samstagabend: Spektakel in den Gräben (mit Reservierung).

Italiano :

La 23ª edizione della festa medievale di Bonaguil-Fumel è alle porte!

Sabato sera: spettacolo nel fossato (su prenotazione).

Espanol : Médiévales Bonaguil-Fumel 23ème édition

¡Se acerca la 23ª edición del festival medieval de Bonaguil-Fumel!

Sábado por la noche: espectáculo en el foso (reserva obligatoria).

