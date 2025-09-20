Médiévales Château de la Salvetat-Saint-Gilles La Salvetat-Saint-Gilles

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les Médiévales de La Salvetat-Saint-Gilles : Une immersion vivante au cœur du Moyen Âge

Chaque année, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de La Salvetat-Saint-Gilles, située dans la région Occitanie, organise un événement culturel d’envergure : Les Médiévales. Cet événement de deux jours, qui se déroule au sein du parc historique du Château, propose une reconstitution immersive et vivante du XIVe siècle, mêlant spectacle, patrimoine et pédagogie.

Ce rendez-vous incontournable réunit pendant deux jours, en septembre, une grande diversité d’acteurs culturels, associatifs et artistiques autour d’une même ambition : faire revivre l’histoire médiévale dans une atmosphère authentique, festive et pédagogique.

Dans un cadre patrimonial exceptionnel, le parc du Château devient un véritable village médiéval. Le lieu, à la fois chargé d’histoire et entouré de nature est idéal pour plonger les visiteurs dans l’époque du XIVe siècle. En effet, ils découvrent des campements historiques et des ateliers artisanaux où forgerons et autres artisans d’art médiévaux partagent leurs savoir-faire ancestraux. Ces démonstrations, ouvertes à tous, permettent une rencontre authentique avec les techniques et les métiers du Moyen-Âge.

Les Médiévales ne se limitent pas à une simple reconstitution : elles constituent un véritable spectacle vivant où le patrimoine immatériel et matériel s’entrelacent. Les animations sont riches et variées : tournois de chevalerie, démonstrations de combat, initiation aux armes médiévales, spectacles de feu nocturnes, fauconnerie, ainsi que des musiques et danses traditionnelles jouées par des troubadours. Ces spectacles vivants, portés par des troupes spécialisées, recréent avec rigueur et passion l’ambiance de l’époque et offrent aux visiteurs une expérience sensorielle complète. Ces performances artistiques participent à créer une ambiance conviviale et magique qui transporte le public dans un voyage temporel hors du commun.

Au-delà du spectacle, Les Médiévales de La Salvetat-Saint-Gilles s’inscrivent pleinement dans une démarche de transmission culturelle. Des ateliers pédagogiques et des visites guidées sont proposés afin d’approfondir la connaissance de l’histoire locale et de la vie quotidienne au Moyen Âge. Cette approche participative permet d’impliquer tous les publics, des passionnés d’histoire aux familles en quête de loisirs culturels, en passant par les scolaires et les étudiants.

L’événement est aussi un espace de convivialité et de rencontre, favorisant le lien social au sein de la commune et de la région. La présence d’associations locales, de producteurs et artisans du territoire renforce ce sentiment d’appartenance à un patrimoine commun.

Les Médiévales jouent un rôle important dans la valorisation du patrimoine régional et le développement du tourisme culturel. En réunissant professionnels, amateurs et bénévoles, elles dynamisent la vie culturelle locale et contribuent à faire rayonner la richesse historique de la région Occitanie.

Pour plus d’informations et pour retrouver le programme du week-end, cliquez sur le lien suivant : https://www.lasalvetat31.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-medievales-2025/

Château de la Salvetat-Saint-Gilles Place Jean Jaurès, 31880 La Salvetat-Saint-Gilles La Salvetat-Saint-Gilles 31880 Parc du Château Haute-Garonne Occitanie 05 62 13 24 56 https://www.lasalvetat31.fr/ma-ville/decouvrir-la-salvetat/chateau-raymond-iv/

Raymond IV, comte de Toulouse, a construit le château de La Salvetat entre 1088 et 1096, c'est-à-dire jusqu'à son départ pour la première croisade. Il songera d'abord aux moyens de prévenir les invasions. Il le fit ainsi bâtir en véritable poste d'observation et de défense, sur l'arête presque à pic d'un plateau dominant de 90 mètres d'altitude, longeant la rive orientale de l'Aussonnelle.

En 1167, puis en 1481, la peste et la famine sévissent dans le pays toulousain avec une terrible intensité. Toulouse paye un lourd tribut à l’épidémie, au point que les Capitouls, effrayés, vinrent siéger au château de La Salvetat. La ville a été ensuite dénommée « La Salvetat-Saint-Gilles » et fut à l’origine une « sauveté » (ou « salvetat » en langue d’oc). C’était une terre d’asile où il était interdit de poursuivre les fugitifs et où les habitants bénéficiaient d’un certain nombre de franchises.

Le château a gardé son caractère de forteresse malgré quelques « enjolivements » à la Renaissance et notamment de magnifiques fresques et décors au pochoir, qui datent du XVIIe siècle, situés dans la coursive qui surplombe la cour intérieure. Accès par le portail situé Place Jean Jaurès

