MEDIEVALES DE BAZIEGE LA COOPÉ Baziège

MEDIEVALES DE BAZIEGE

LA COOPÉ 5 Rue Porte d’Engraille Baziège Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

Rendez-vous incontournable de cette fin d’année avec colloque d’histoire, ripaille à la taverne et foire !

Un riche programme vous est proposé pour cette nouvelle édition, qui se clôture par le festin gourmand et la foire le lendemain ! .

LA COOPÉ 5 Rue Porte d’Engraille Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie ariesl@club-internet.fr

English :

A not-to-be-missed event at the end of the year, with history symposium, tavern feast and fair!

German :

Unumgänglicher Termin am Ende des Jahres mit Geschichtskolloquium, Ripaille in der Taverne und Jahrmarkt!

Italiano :

Un appuntamento imperdibile di fine anno, con un simposio di storia, una festa in taverna e una fiera!

Espanol :

Una cita ineludible de fin de año, con un coloquio sobre historia, una fiesta en la taberna y ¡una feria!

L’événement MEDIEVALES DE BAZIEGE Baziège a été mis à jour le 2025-11-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE