MEDIEVALES DE BAZIEGE LA COOPÉ Baziège
MEDIEVALES DE BAZIEGE LA COOPÉ Baziège samedi 15 novembre 2025.
MEDIEVALES DE BAZIEGE
LA COOPÉ 5 Rue Porte d’Engraille Baziège Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-15
Rendez-vous incontournable de cette fin d’année avec colloque d’histoire, ripaille à la taverne et foire !
Un riche programme vous est proposé pour cette nouvelle édition, qui se clôture par le festin gourmand et la foire le lendemain ! .
LA COOPÉ 5 Rue Porte d’Engraille Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie ariesl@club-internet.fr
English :
A not-to-be-missed event at the end of the year, with history symposium, tavern feast and fair!
German :
Unumgänglicher Termin am Ende des Jahres mit Geschichtskolloquium, Ripaille in der Taverne und Jahrmarkt!
Italiano :
Un appuntamento imperdibile di fine anno, con un simposio di storia, una festa in taverna e una fiera!
Espanol :
Una cita ineludible de fin de año, con un coloquio sobre historia, una fiesta en la taberna y ¡una feria!
L’événement MEDIEVALES DE BAZIEGE Baziège a été mis à jour le 2025-11-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE