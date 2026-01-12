Médiévales de la forteresse de Berzé-le-Châtel Le château Berzé-le-Châtel

Médiévales de la forteresse de Berzé-le-Châtel

Le château Le Bourg Berzé-le-Châtel Saône-et-Loire

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

2026-05-14

Les Médiévales reviennent pour vous faire vivre une expérience unique dans un décor d’exception ! En famille ou entre amis, venez découvrir la magie du Moyen Âge au Château de Berzé-le-Châtel !

Ateliers pédagogiques, combats de chevaliers, initiation au tir à l’arc, séances d’initiation à la danse médiévale, petite restauration. .

Le château Le Bourg Berzé-le-Châtel 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté chateaudeberze@outlook.fr

English : Médiévales de la forteresse de Berzé-le-Châtel

